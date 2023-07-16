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Spor

Eda Erdem: Umarım altın madalya ile ülkemize dönebiliriz

Kadın Voleybol Milli Takımımızın kaptanı Eda Erdem, ABD zaferi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

16 Temmuz 2023 Pazar 09:01 - Güncelleme:
Eda Erdem: Umarım altın madalya ile ülkemize dönebiliriz
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Kadın Voleybol Milli Takımımızın iki yıldızı Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem, ABD zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Zehra Güneş maç sonu açıklamasında geç saate rağmen Türk halkına destekleri için teşekkür ederek finalde de destek bekledi ve "Biliyorum ki Türkiye'de çok geç saat, bir sürü mesaj aldım. TV başında bizi desteklediklerini biliyorum. Uyumayıp bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Finalde de desteklerini bekliyoruz. Biz yeni bir hikaye yazmaya geldik buraya. Umarım altınla ülkemize dönebiliriz." diye konuştu.

Kaptan Eda Erdem ise dördüncü sette şanslı tarafın kendileri olduğunu belirterek final sevincini yaşadığı maç sonu açıklamasında "Çok gururlu ve mutluyuz. ABD çok iyi bir takım. Şanslı taraf bizdik 4. sette. 2018'den sonra ilk kez finaldeyiz. İnşallah finalde de kazanırız, son bir adım kaldı." ifadelerini kullandı.

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