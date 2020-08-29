Eddie Newton: ''Adaptasyon süreci gerekiyor''

29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:19 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:19

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, hazırlık maçında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldukları mücadele sonrasında konuştu. İyi bir hazırlık maçı oynadıklarını belirten Newton, "Özellikle genç arkadaşlarımız ve diğer futbolcularımız için iyi bir antrenman oldu. Onları görme fırsatı bulduk, genç arkadaşlarımızdan yararlanma fırsatı ve onlardan ne şekilde yararlanacağımızı görme şansımız oldu. Bazı arkadaşlarımız kendi pozisyonlarında bazı arkadaşlarımız ise takıma yardımcı olmak için normalde oynadıklarından daha farklı yerlerde oynadılar.

YENİ TRANSFERLERDEN MEMNUN



Genel olarak baktığımızda iyi bir iş ortaya çıkarttığımızı, zaman zaman iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki ilk hazırlık maçımız bu. Hafta boyunca bir sonraki hazırlık maçımıza hazırlanacağız. Üzerinde çalışmamız gereken, daha iyi olması gereken konular var. Bunları da hafta arkadaşlarımızla konuşup değerlendireceğiz" dedi.

Yeni transferler için de görüşlerini aktaran teknik adam, "Çoğunluğu gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. İyi bir mücadele sergilediler. Gösterdikleri performanstan memnunum. Tabii ki bazı arkadaşlarımız için kolay olmayacak, belirli bir adaptasyon süreci geçirecekler. Bir ülkeden başka bir ülkeye gelip gerçek performansınızı ortaya koyabilmeniz için belirli bir süre gerekiyor, adaptasyon süreci gerekiyor. Ben takıma adapte olduklarında çok daha iyi performans sergileyeceklerinden eminim" ifadelerini kullandı.