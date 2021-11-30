Eddie Newton, Başakşehir'e imzayı attı

Medipol Başakşehir, daha önce Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Eddie Newton ile sürpriz bir anlaşma yaptı.
Başakşehir'in açıklamadasında Eddien Newton'un Strateji ve Planlama Direktörlüğü yapacağı duyuruldu.
İşte Başakşehir'in açıklaması:
"Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton'u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:
* Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi
* Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi
* Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi
* Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi