Eddie Newton, Başakşehir'e imzayı attı

30 Kasım 2021 Salı 16:21 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 16:22

Medipol Başakşehir, daha önce Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Eddie Newton ile sürpriz bir anlaşma yaptı.

Başakşehir'in açıklamadasında Eddien Newton'un Strateji ve Planlama Direktörlüğü yapacağı duyuruldu.

İşte Başakşehir'in açıklaması:

"Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton'u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:

* Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi

* Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi

* Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi

* Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi