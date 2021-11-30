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Spor

Eddie Newton, Başakşehir'e imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ın Strateji ve Planlama Direktörü olarak göreve geldiğini açıkladı.

30 Kasım 2021 Salı 16:21 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 16:22
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Medipol Başakşehir, daha önce Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Eddie Newton ile sürpriz bir anlaşma yaptı.

Başakşehir'in açıklamadasında Eddien Newton'un Strateji ve Planlama Direktörlüğü yapacağı duyuruldu.

İşte Başakşehir'in açıklaması:

"Kulübümüz, İngiliz futbol adamı Eddie Newton'u Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirmiştir. Newton, Yönetim ve A Takım teknik direktörüne bağlı olarak aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:

* Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi

* Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi

* Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi

* Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi

Eddie Newton'a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

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