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Spor

Eddie Newton: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2020 Pazar 21:50 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 21:50
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Trabzonspor'da Eddie Newton'ın sözleri şu şekilde:

İlk yarıda oyunun hakimiydik ancak ikinci yarı öncesi yaşanabilecekleri konuştuk ancak erken gelen gollerle maalesef oyuna dahil olamadık.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Oyunun sonlarına doğru tekrar dahil olmayı denedik ama istediğimiz çabayı gösteremedik. Hayal kırıklığı yaşıyorum.

Çoğu zaman iyi bir oyun oynuyoruz ama olmadık hatalar nedeniyle istediğimiz başarıyı gösteremiyoruz. Arka arkaya 3 gol yiyecek bir konsantrasyon kaybı olmamalıydı ve kendimizi oyunda tutabilmeliydik.

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