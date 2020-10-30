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Spor

Eddie Newton: Henüz sezonun başındayız

Trabzonspor'da son dakika golüyle gelen Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından teknik direktör Eddie Newton açıklamalarda bulundu. Newton, 'Topu bu kadar kolay verirseniz sonucu görürsünüz. 4 büyük hata yaptık, golleri yedik.' dedi.

30 Ekim 2020 Cuma 22:49 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 23:00
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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Kasımpaşa yenilgisini değerlendirdi.

Eddie Newton açıklamasında; "Bu sonucun nedeni hatalar, basitçe söylemek gerekirse. Topu bu kadar kolay verirseniz sonucu görürsünüz. 4 büyük hata yaptık, golleri yedik. Bu kadar basit hatalar yapamazsınız. Yaparsanız cezasını çekersiniz. Bu kadar basit." dedi.

"HENÜZ SEZONUN BAŞINDAYIZ"

İngiliz hoca sözlerinin devamında; "'Başarı' sezonun sonunda değerlendirilir. Henüz sezonun başındayız. Yapmamamız gereken hatalar var. Bunların sonuçlarını görüyoruz. Başarı ya da başarısız demek için sezon sonunu beklemelisiniz." dedi.

"MÜCADELEDEN KAÇMAM"

Eddie Newton maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise "İstifa eleştirilerini anlıyorum ama mücadeleden kaçan biri değilim. Sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

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