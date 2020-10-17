Eddie Newton: Real Madrid dahi olsanız etkiler

17 Ekim 2020 Cumartesi 21:59 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 21:59

Trabzonspor teknik direktörü Newton, Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.

Başakşehir karşısına eksik bir kadro ile çıktıklarının altını çizen Newton, "Oyuncularımızın bugün gösterdiği enerjiden memnun değilim. 4 tane anahtar oyuncumuz bugün yoktu ve dolayısıyla bu durumdan etkilendi. Real Madrid dahi olsanız bu kadar kritik oyuncularınız olursa bu sizi etkiler. Biz de etkilendik" dedi.

Başakşehir'in ilk golünden sonra toparlanamadıklarını ifade eden Newton, "Başakşehir karşısında oyununun ilk 25 dakikada kötü değildik ancak yediğimiz gol olmaması gereken, çok basit bir goldü. Kenardan arkadaşlarımıza gereken uyarıları yapıyoruz ancak bugün istediğimiz gibi olmadı" şeklinde konuştu.