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Spor

Eddie Newton: Takım ilk yarı çok iyiydi

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Takımın özellikle ilk yarıda iyi olduğunu belirten Newton, 'Doğru yoldayız' dedi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 22:39 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:39
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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Oyuncularından memnun kaldığını söyleyen Newton, "Performanstan memnunum, özellikle ilk yarı iyiydi. 2. yarıda oyunun sonuna doğru performansımız düştü. Oyuna dahil olanlar da enerji kattı. Takımın genel performansından çok mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Yeni taktiğe alışma periyodu olduğunu vurgulayan İngiliz hoca, "Oyunculardan geçen seneden farklı bir sistem istiyoruz, buna alışmak kolay olmayacak ama her hafta daha iyiye gittiklerini görüyorum. Doğru yoldayız, her hafta daha da çalışma fırsatı buldukça ve yeni arkadaşların da katılımıyla çok daha iyiye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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