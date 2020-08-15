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Spor

Eddie Newton Trabzonspor kampına gençleri almadı

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktör Eddie Newton'un önderliğinde başlamaya hazırlanıyor. Newton hazırlık kampı listesinde genç oyunculara yer vermedi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:15 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:21
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Trabzonspor Tekink Direktörü Eddie Newton yeni sezon kamp çalışmaları öncesinde çarpıcı bir karar aldı.

İlk kez Trabzon'da birinci adam olan Eddie Newton, genç oyuncuların büyük bölümünü kadroya almadı.

Trabzonspor'da Koray Kılınç, Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Sefa Kınalı, Furkan Yıldırım, Hakan Yeşil gibi genç futbolcular Pazartesi günü başlayacak olan kampın kadrosuna dahil edilmedi. Eddie Newton A takımda düşünmediği genç futbolcuları kamp kadrosuna dahil etmedi.

KAMP 17 AĞUSTOS'TA

Genç futbolculardan kadroya dahil edilmesi beklenen isimler arasında 21 yaşındaki sağ bek Serkan Asan ile bir diğer genç futbolcu Abdurrahim Dursun yer alıyor. Bu futbolcular dışında gençlerin büyük bölümü kadroya alınmadı.

Trabzonspor yeni sezon kamp çalışmalarına 17 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. 

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