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Spor

Eddie Newton Trabzonspor'da tarihe geçti!

Trabzonspor Yönetimi'nin resmi olarak bağlarını koparmak için son görüşmelerini yaptığı Teknik Direktör Eddie Newton, bordo mavili takıma tarihinin en kötü ilk 7 haftasını yaşattı.

IHA31 Ekim 2020 Cumartesi 14:22 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 14:22
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Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 5 puan topladı. Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetleri sonrası tartışmaların odağındaki isim olan Eddie Newton, Kasımpaşa maçında sahaya sürdüğü kadronun sergilediği futbolla birlikte aldığı 4-3’lük mağlubiyet alması, camiada bardağı taşırdı. Bordo-mavili takıma tarihinin en kötü günlerini yaşatan teknik direktör Eddie Newton ile yollarını resmi olarak ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, sözleşme fesih detayları üzerinde son görüşmelerini yapıyor.

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