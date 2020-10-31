Eddie Newton Trabzonspor'da tarihe geçti!

IHA 31 Ekim 2020 Cumartesi 14:22 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 14:22

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 5 puan topladı. Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetleri sonrası tartışmaların odağındaki isim olan Eddie Newton, Kasımpaşa maçında sahaya sürdüğü kadronun sergilediği futbolla birlikte aldığı 4-3’lük mağlubiyet alması, camiada bardağı taşırdı. Bordo-mavili takıma tarihinin en kötü günlerini yaşatan teknik direktör Eddie Newton ile yollarını resmi olarak ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, sözleşme fesih detayları üzerinde son görüşmelerini yapıyor.