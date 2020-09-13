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Spor

Eddie Newton'dan Sörloth açıklaması

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sörloth hakkında da açıklamalarda bulunan Newton, 'Sörloth'un bizimle olması iyi olurdu ama onun olmaması, bizim oyun planımızı kesinlikle değiştirmeyecektir' dedi.

13 Eylül 2020 Pazar 20:09 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 20:09
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Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Newton, sözlerine Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini ileterek başlarken Sörloth hakkında da konuştu.

"SERGEN YALÇIN'A GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUM"

Eddie Newton, "Öncelikle Sergen Yalçın'a geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Futbol böyle bir oyun ve bu oyunun içinde sakatlık var. Maalesef kısa süre içinde sakatlıklar yaşadık. Ancak mevcut oyuncularımızla en iyi şekilde hazırlandık."

"Sörloth'un bizimle olması iyi olurdu ama onun olmaması, bizim oyun planımızı kesinlikle değiştirmeyecektir. Diğer bütün arkadaşlarımız hazırlar. Hem ofansta, hem defansta ne yapacaklarını biliyorlar"

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