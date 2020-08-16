Eddie Newton'dan Sörloth sözleri

16 Ağustos 2020 Pazar 19:34 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 19:34

Bundesliga kulüplerinden Leipzig'in transfer etmek istediği Sörloth hakkında Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, İngiliz basınında The Sun'a konuştu.

Hatırlanacağı üzere son olarak Norveç basını, Trondheim'da Sörloth ile Leipzig yetkililerinin görüştüğünü aktarmıştı.

Eddie Newton, "Sörloth'un bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak eğer bir takım, Sörloth'u çok daha yüksek bir fiyat verirse, o zaman kulübün bunu geri çevirmesi çılgınlık olur" dedi.

Sörloth geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla ligde oynadığı 34 maçta 24 gol attı ve 9 asist yaptı. Norveçli futbolcu tüm kulvarlarda 49 maçta 33 gol, 11 asistlik performans sergiledi.