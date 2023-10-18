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Spor

Eden Hazard: Artık normal insanlar gibiyim

32 yaşında futbolu bırakma kararı alan Belçikalı futbolcu Eden Hazard, kararına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2023 Çarşamba 23:11 - Güncelleme:
Eden Hazard: Artık normal insanlar gibiyim
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32 yaşında futbolu bırakma kararı alan Eden Hazard, Belçika basınına açıklamalarda bulundu. Belçika basınına konuşan Hazard, "Futbolu bırakma kararı benim için zor olmadı ama kolay oldu da diyemem. Uzun zamandır bunu düşünüyordum. Transfer döneminde birçok saçmalık duydum ama hiçbir şey yoktu. Belçika'da hiç oynamadım. Orada oynamak ilginç olabilirdi ama maalesef olmadı." dedi.

"KEYİF ALMIYORDUM"

Keyif almadığı için futbolu bıraktığını söyleyen Hazard, "Eskiden beri keyif almadığım zaman futbolu bırakacağımı söyledim. Artık idmanlardan keyif almıyordum ve çok az oynuyordum. Para için bir takıma gitmek istemedim. Yapılacak şey belliydi. Artık normal insanlar gibi hayattan keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

REAL MADRID DÖNEMİ

Real Madrid dönemi hakkında konuşan Eden Hazard, "Real Madrid ile ilgili her anım kötü diyemem tabii ki. Orada harika insanlarla tanıştım ve dünyanın en büyük kulübünde oynama şansını elde ettim. Bu benim için bir hayaldi." dedi.

"BİRAZ ERKEN BIRAKTIM"

"Futbolu erken bıraktığını düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlayan Hazard, "Biraz erken bıraktım diyebilirim ama aceleyle karar vermedim. Üstüne uzun süre düşündüğüm bir karar oldu. Futbolun içinde kalır mıyım bilmiyorum, bunu zaman gösterecek." diyerek sözlerini noktaladı.

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