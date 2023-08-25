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Spor

Eden Hazard emekli olabilir

Dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Eden Hazard son olarak Real Madrid forması giymişti. 32 yaşındaki futbolcu hala kulüp bulamadı. Yıldız oyuncunun emekli olabileceği belirtildi.

25 Ağustos 2023 Cuma 12:24 - Güncelleme:
Eden Hazard emekli olabilir
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Real Madrid'le sözleşmesi sona eren ve şu anda kulüpsüz olan Eden Hazard'ın geleceği merakla bekleniyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Eden Hazard halen hiçbir kulüple anlaşmış değil.

Hazard'ın Inter Miami'nin kendisine yaptığı teklifi reddetmesinin ardından kardeşi Kylian'ın da takımı olan RWD Molenbeek'in teklifini reddetmesiyle beraber başka hiçbir takımdan teklif alamadığı belirtildi.

EMEKLİ OLABİLİR

Haberde; Hazard'ın bir kulüp bulamaması durumunda bir sürprize imza atarak futbol hayatına son verebileceği ifade edildi.

HAZARD'IN KARİYERİ

Kariyerinde 623 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki yıldız isim 167 gol, 157 asistlik performans sergiledi.

Hazard sırasıyla Tubize, Lille, Chelsea ve Real Madrid formaları giydi.

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