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Spor

Eden Hazard emeklilik fikrine uzak değil

32 yaşındaki deneyimli forvet Eden Hazard'ın kariyerinin bu bölümünde takım tercihi yapmakta zorlandığı ve emekliliği ciddi şekilde düşündüğü belirtildi.

30 Temmuz 2023 Pazar 09:16 - Güncelleme:
Eden Hazard emeklilik fikrine uzak değil
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Real Madrid'le sözleşmesi biten Eden Hazard'ın emeklilik fikrine hiç de uzak olmadığı belirtildi.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Eden Hazard'ın kendisine bir çok teklif yapılmasına rağmen karar verememesini manşetine taşıdı. Hazard'ın Inter Miami'nin teklifinin reddetmesinin yanı sıra kardeşi Kylian'ın takımı RWD Molenbeek'in ciddi yaklaşımıyla ilgilenmediği belirtildi.

Kariyerinde sıradaki adımı belirleme konusunda sorun yaşayan Hazard'ın 32 yaşında emekliliği düşünmesinin ise sürpriz olmadığı dile getirildi.

2019'da Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon euro bonservisle imza atan Hazard, 4 yılda sadece 76 maça çıkarken 7 gol 12 asist üretmişti.

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