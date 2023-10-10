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Spor

Eden Hazard futbolu bıraktığını açıkladı! Belçikalı yıldızdan erken veda

Dünyaca ünlü yıldız Eden Hazard, 32 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

10 Ekim 2023 Salı 12:25 - Güncelleme:
Eden Hazard futbolu bıraktığını açıkladı! Belçikalı yıldızdan erken veda
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Eden Hazard, Lille formasıyla genç yaşta gösterdiği performans ve yaşadığı şampiyonluğun ardından adını dünya futboluna henüz 20 yaşında duyurmuştu. O dönem bütün Avrupa devlerinin radarında olan Belçikalı yıldız tercihini Chelsea'den yana kullanmıştı.

Chelsea döneminde oldukça iyi bir form grafiği çizen ve çoğu spor yazarı tarafından Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından en iyi oyuncu olarak görülen Hazard, Londra ekibinde geçen başarılı senelerden sonra 2019 yaz transfer döneminde 115 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedeli ile İspanyol ekibi Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Real Madrid kariyerinde sakatlıkları ve aşırı kilolarıyla anılan Hazard, eleştirilerin odak noktası olmuştu. İspanya'da oyununu bir türlü ortaya koyamayan ve performansı her geçen gün kötüleşen yıldız oyuncu, bir daha eski günlerine dönemedi.

Real Madrid, Eden Hazard'ı bu yaz serbest bırakmıştı.

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