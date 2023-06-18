Eden Hazard geleceği hakkında konuştu

Real Madrid'den ayrılan Eden Hazard, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakkında futbolu bırakabileceği iddiaları öne sürülen Belçikalı yıldız, "Kendimi hala profesyonel bir futbolcu olabilecek kapasitede hissediyorum ama aynı zamanda iki ya da üç yıldır dinleniyorum. Yine de biraz enerjim var" dedi.

Geleceği sorulan Hazard, "Dürüst olmak gerekirse henüz bilmiyorum. Karmaşık geçen üç yılın ardından herkes gibi ben de ailemle vakit geçirmek, tatile gitmek istiyorum. Son günlerde pek çok saçmalık okuduk" ifadelerini kullandı.

Eden Hazard'ın adı özellikle MLS ekipleriyle anılıyor.