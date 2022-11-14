Eden Hazard: Hala kendimi gösterebileceğimi hissediyorum

Belçika Kaptanı Eden Hazard, hala yüksek seviyede futbol oynayabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Dünya Kupası öncesi takımıyla birlikte kampta olan yıldız futbolcu, "İnsanlar benim niteliklerimden şüphe ediyor. Son 2 sezona baktığımızda oynamayı hak etmemiş olabilirim ama son 15 yıla bakarsa oynamayı hak ediyorum. 2 yılda işe yaramaz hale gelmedim. Belçika halkına kaptanlarına güvenebileceklerini göstermek istiyorum. Amacımız Dünya Kupası'nda mümkün olduğunca üst turlara çıkmak." dedi.

"Hala kendimi gösterebileceğimi hissediyorum." diyen 31 yaşındaki oyuncu, "Bu bana güç veriyor. Oynayacağım 3. Dünya Kupası olacak. Her şeyimi vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"REAL MADRID'DEN AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Real Madrid'le ilgili de konuşan Hazard, takımdan ayrılmak istemediğini söyledi. Hazard, "Dünya Kupası'nın ardından belki Real Madrid'de durumum değişebilir. Oynamak istiyorum ama tercihleri yapan teknik direktör. Bunu kabul ediyorum ama ona daha fazla oynamayı hak ettiğimi göstermek istiyorum. Oynamadığınız zaman zor oluyor." şeklinde konuştu.