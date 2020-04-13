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Spor

Eden Hazard: ''Nasıl şikayet edebilirim''

Real Madrid'in Belçikalı oyuncusu Eden Hazard; ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

13 Nisan 2020 Pazartesi 00:21 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 00:21
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Real Madrid'in sezon başında Chelsea'den transfer ettiği Eden Hazard, Belçika basınına verdiği röportajda koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

"NASIL ŞİKAYET EDEBİLİRİM?"

Madrid şehrinde ailesi ile karantinada olan Hazard; "Buradan gördüğümüz kadarıyla Madrid'de durum korkunç değil. Ama bizim bahçemiz var ve çok fazla kötü zaman geçiren insan var. Elimizden geleni yapıyoruz; bahçede oyunlar oynuyoruz ve çocuklar okullarına internet üzerinden devam ediyor. Nasıl şikayet edebilirim ki?" dedi.

Hazard sözlerini; "Koronavirüs kapmaktan korkmuyorum. Daha zayıf durumda olan insanlar daha çok sorun yaşarlar. Evde olduğum için durumun zor olacağını bilsem de korkmuyorum" diyerek tamamladı.

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