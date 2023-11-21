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Spor

Eden Hazard, servet değerinde teklifi reddetti!

Manchester United'ın eski savunması Rio Ferdinand'ın sunduğu programa konuk olan John Obi Mikel, Eden Hazard ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Mikel, Hazard'ın Suudi Arabistan'dan gelen haftalık 1 milyon euro kazanacağı bir teklifi reddettiğini açıkladı.

21 Kasım 2023 Salı 18:26 - Güncelleme:
Eden Hazard, servet değerinde teklifi reddetti!
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Geçtiğimiz yıl futbola veda eden John Obi Mikel, eski takım arkadaşı Eden Hazard ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Rio Ferdinand'ın hazırlayıp sunduğu Vibe With Five programında konuşan Mikel, Hazard'ın Suudi Arabistan'da haftada 1 milyon euro kazanabileceği bir transfer teklifini reddettiğini açıkladı.

Mikel, Hazard'ın kendisiyle konuştuğu dönemde kendisine teklif geldiğinden bahsettiğini söyleyerek, 'Hazard bana, 'Haftada 1 milyon euro kazanabileceğim Suudi Arabistan'a mı gitmeliyim yani, peki sonra ne olacak? Suudi Arabistan'a gitmek için yaklaşık iki veya üç teklif aldım' dedi.' şeklinde konuştu.

'ÇOK PARAM VAR'

Sözlerine devam eden Mikel, "Mikel, çok param var. Hayatımı nasıl yaşadığımı biliyorsun. Çok fazla para harcamıyorum. Yani artık ailemle birlikte yaşayacağım ve çocuğumu büyütecek kadar paraya da sahibim' diye de ekledi." ifadelerinde bulundu.

FUTBOL KARİYERİ

Futbola Belçika'nın Tubize takımında başlayan Hazard sırasıyla Lille, Chelsea ve Real Madrid formaları giydi. Toplamda 623 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 167 gol, 157 asistlik performans sergiledi.

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