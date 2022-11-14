Eden Hazard sürprizi! Geri dönüyor...

Aston Villa, Real Madrid'in kapısını iki yıldız oyuncu için çaldı.

Birminhgam Mail'de yer alan habere göre; Aston Villa'nın yeni menajeri Unai Emery, lige 2'de 2 ile başladıktan sonra takım sahipleri Nassef Sawiris ve Wes Edens'ten iki transfer istedi. Bu isismler Real Madrid'den Eden hAzard ve Na cho Hernandez oldu.

Aston Villa, Real Madrid'in 2019 yazında 100 milyon euro verip performans alamadığı Eden Hazard ve Nacho Hernanadez'i ocak ayında kadrosuna katmak için planlarını hazırladı.

Unai Emery, Birmingham Live'a yaptığı açıklamada, "Transferin açılmasına 1.5 ay va. Takımı biraz geliştirmemiz gerekiyor. Eksik olan noktalar için yönetimle görüştük." demişti.