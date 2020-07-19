Eden Hazard'dan öz eleştiri geldi

19 Temmuz 2020 Pazar 19:23 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 19:23

Sezon başında Real Madrid'e 115 milyon avro karşılığında transfer olan Eden Hazard, sezon içerisindeki performansını değerlendirdi.

Eden Hazard yaptığı açıklamada; "Biraz garip bir sezondu. Takım olarak lig şampiyonluğunu kazandık ama bireysel olarak kesin bir şekilde kariyerimin en kötü sezonunu geçirdim diyebilirim. Lig sonrası çoktan iyi bir sezondu diyebiliriz ama Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayabilirsek daha da iyi olacak." dedi.

Eden Hazard, bu sezon Real Madrid forması ile 21 resmi maça çıktı. Belçikalı kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.