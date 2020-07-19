İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2020 Pazar / 28 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8569
  • EURO
    7,8483
  • ALTIN
    399.117
  • BIST100
    118786
Spor

Eden Hazard'dan öz eleştiri geldi

Yüksek bonservis bedeliyle Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard'ın performansı tartışılmıştı. Hazard'dan eleştirilere yanıt geldi.

19 Temmuz 2020 Pazar 19:23 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 19:23
ABONE OL

Sezon başında Real Madrid'e 115 milyon avro karşılığında transfer olan Eden Hazard, sezon içerisindeki performansını değerlendirdi.

Eden Hazard yaptığı açıklamada; "Biraz garip bir sezondu. Takım olarak lig şampiyonluğunu kazandık ama bireysel olarak kesin bir şekilde kariyerimin en kötü sezonunu geçirdim diyebilirim. Lig sonrası çoktan iyi bir sezondu diyebiliriz ama Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayabilirsek daha da iyi olacak." dedi.

Eden Hazard, bu sezon Real Madrid forması ile 21 resmi maça çıktı. Belçikalı kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.