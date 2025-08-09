İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Eden Hazard'dan PSG itirafı

Ekim 2023'te futbol kariyerini noktalayan Eden Hazard, PSG'den gelen cazip teklifi reddetme sebebini samimi bir röportajda açıkladı.

HABER MERKEZİ9 Ağustos 2025 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Eden Hazard'dan PSG itirafı
Ekim 2023'te futbol kariyerini sonlandıran Belçikalı üstat Eden Hazard, kariyerinin en büyük "ya olsaydı"larından birini paylaştı. Zack Nani'nin programında yaptığı samimi sohbette, Lille OSC, Chelsea ve Real Madrid'in eski yıldızı, Paris Saint-Germain'in cazip bir teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

Hazard, Stamford Bridge'deki parlak döneminin ardından Real Madrid'in ikonik beyaz formasını tercih etti. Ancak kararında sadece Bernabeu'nun cazibesi değil, daha derin ve kişisel bir neden vardı. Futbol yolculuğunun başladığı kulüp olan Lille'e duyduğu derin saygı ve bağlılık, onu PSG'ye dönmekten alıkoydu.

Hazard, "PSG beni birkaç yıl boyunca transfer etmeye çalıştı. Nasser Al-Khelaifi ile her zaman iyi iletişim halindeydim. Lille'deki son yılımda bir PSG maçına bile gittim," diyerek PSG'ye duyduğu hayranlığı ifade etti. Ancak, Lille'e geri dönme düşüncesi ve oraya karşı hissettiği bağlılık, onun kararını etkiledi. "Lille'e karşı forma giymek, hele ki beni yetiştiren kulübe gol atmak bir ihanet gibi hissettiriyordu," dedi.

