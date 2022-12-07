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Spor

Eden Hazard'dan sürpriz karar! Veda etti...

Belçika Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Eden Hazard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
Eden Hazard'dan sürpriz karar! Veda etti...
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından milli takıma veda eden 31 yaşındaki oyuncu, "Bugün bir sayfa noktalanıyor... 2008'den bu yana bana gösterdiğiniz sevgi ve eşsiz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Uluslararası kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Zaten halefim hazır. Milli Takım'ı özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kardeşi Borussia Dortmund'da forma giyen Thorgan Hazard'ın da kadrosunda yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Belçika, turnuvaya grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşamıştı.

Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maça çıkan Hazard, 33 gol attı.

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