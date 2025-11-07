İSTANBUL 19°C / 13°C
Spor

Ederson: Duran'ın pozisyonu penaltıydı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Viktoria Plzen maçı sonrası konuştu. Ederson maçın son saniyelerinde yaşanan penaltı pozisyonunda hakemin devam kararına anlam veremediğini söyledi.

7 Kasım 2025 Cuma 01:23
Ederson: Duran'ın pozisyonu penaltıydı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Viktoria Plzen ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası Fenerbahçe'de Ederson, açıklamalarda bulundu.

"PENALTIMIZI VERMEDİ"

Hakemin maç sonu tartışmalı kararı hakkında konuşan Ederson, "Buraya soğuk diyemem, 8 yıl İngiltere'de oynadım. İyi oynadık, baskıları iyi yaptık ve fırsatlar bulduk. Ama 1 puan da kötü değil! Jhon Duran'ın pozisyonu penaltıydı. Rakibi çekti, hakemin verdiği devam kararını anlamadım." sözlerini sarf etti.

Son olarak Brezilyalı kaleci, "Sakatlık dönemim oldu ama sıkı çalıştım ve geri döndüm. Bana yardımcı olan çok insan vardı. Döndüğüm için mutluyum. Kendi adıma iyi maçlar çıkarmaya çalışıyorum. Çok daha iyisini ortaya koymak istiyorum. Fenerbahçe'ye katkı sağlayabildiğim için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

