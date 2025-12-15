Ederson: Galibiyet için çok mutluyum

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, konuştu.

"YARDIM ETMEK İÇİN SAHADAYIM"

Maç sonu, "Kendi performansını nasıl görüyorsun?" sorusuna Ederson, "Ben her zaman takıma yardım etmek için sahadayım." cevabını verdi.

"TALISCA'YI KUTLARIM"

Talisca'yı kutlayan Ederson, "Bugün büyük bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Takım iyi bir performans gösterdi. Talisca'yı kutlarım. Galibiyet için çok mutluyum. Takıma yardımcı olmak için her zaman sahadayım. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL ÇALIŞMALARIM OLUYOR"

Son olarak Brezilyalı eldiven, "Tabii ki idmanlardan sonra çalışmalarımız oluyor. Fenerbahçe'yi çok daha iyi noktaya getirmek adına kendi adıma çalışmalarını yapıyorum. Bu yaptığımız çalışmalar, temel çalışmalar, takım için yaptığımız çalışmalar. Takımın performansı için bu anlamda bireysel çalışmalarım oluyor." dedi.