Ederson için karar verildi! Tahkim cezayı değiştirmedi...

Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maç men cezası, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından onandı.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 01:38
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maç men cezasını onadı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ederson'a ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle verilen çift sarı kart görmesi sebebiyle yer almaması gereken müsabaka dışındaki 3 maçlık cezanın yanı sıra çeşitli nedenlerden verilen toplam 480 bin lira para cezası da onandı.

Ayrıca kurul, Galatasaray'a farklı sebeplerden verilen toplam 700 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi.

Trendyol 1. Lig'de ise Manisa FK'li futbolcu Yasin Güreler'e rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 maç men cezası onandı.

Kurul, Özbeyli Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'e ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri sebebiyle verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40 bin lira para cezasını onadı.

Amed Sportif Faaliyetler'e çeşitli ihlallerden dolayı verilen toplam 266 bin lira para cezası onanırken kulübe stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle verilen 310 bin lira para cezasının 150 bin liraya düşürülmesine hükmedildi.

  • ederson
  • pfdk
  • tahkim kurulu

