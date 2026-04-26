Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, mücadelenin ikinci yarısında Ederson'un kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı.
Maçta dakikalar 60'ı gösterirken Galatasaray, penaltı kazandı. Maçın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe'de kaleci Ederson, bu karara itiraz ederken karşılaşmanın hakemi kalesine geçmesi yönünde uyarıda bulundu.
Ederson itirazlarını sürdürmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Kol, ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
