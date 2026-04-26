26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
  Ederson kırmızı kart gördü! Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı
Spor

Ederson kırmızı kart gördü! Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide penaltı kararı sonrası gerginlik yaşandı. Ederson, itirazlarını sürdürmesi üzerine ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

HABER MERKEZİ26 Nisan 2026 Pazar 21:40 - Güncelleme:
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, mücadelenin ikinci yarısında Ederson'un kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı.

Maçta dakikalar 60'ı gösterirken Galatasaray, penaltı kazandı. Maçın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe'de kaleci Ederson, bu karara itiraz ederken karşılaşmanın hakemi kalesine geçmesi yönünde uyarıda bulundu.

Ederson itirazlarını sürdürmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Kol, ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

İŞTE O ANLAR

(Fotoğraflar: beIN Sports)

