15 Kasım 2025 Cumartesi
Spor

Ederson oynadı, Brezilya hazırlık maçında zorlanmadı

Brezilya, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Senegal'i Estevao ve Casemiro'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Brezilya'da Fenerbahçeli futbolcu Ederson maçta 90 dakika forma giydi.

15 Kasım 2025 Cumartesi 21:26
Hazırlık maçında Brezilya ile Senegal karşı karşıya geldi. Londra'da bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya 2-0'lık skorla kazandı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Estevao ve 35. dakikada Casemiro kaydetti.

Brezilya'da Fenerbahçeli Ederson, Senegal'de Galatasaraylı Ismail Jakobs maça ilk 11'de başladı. Senegal'de Samsunsporlu Cherif Ndiaye yedek bekledi.

Brezilya, bir sonraki maçında Tunus ile Fransa'da karşılaşacak.

Senegal ise Kenya ile karşı karşıya gelecek.

