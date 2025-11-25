İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Ederson, PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

25 Kasım 2025 Salı 19:06
Ederson, PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında kameralara yansıyan tartışmalı görüntüsüyle gündem oldu.

Brezilyalı kalecinin Rizespor tribünlerine doğru müstehcen bir hareket yaptığı iddia edilmiş, görüntünün montaj olabileceği ya da hareketin taraftara yönelik olmadığı yönünde farklı yorumlar yapılmıştı.

Fenerbahçe oyuncusu Ederson, Rizespor maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

  • Ederson Çaykur Rizespor
  • Fenerbahçe kaleci
  • PFDK

