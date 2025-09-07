İSTANBUL 27°C / 19°C
  • Ederson takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı
Spor

Ederson takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertli ekibin yeni kalecisi Ederson takımla ilk antrenmanına çıktı.

IHA7 Eylül 2025 Pazar 14:47 - Güncelleme:
Ederson takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasına hazırlıklarına devam edecek.

