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Spor

Ederson tarih yazmaya devam ediyor! Asistlerine bir yenisini ekledi

Manchester City'nin 31 yaşındaki kalecisi Ederson, Premier Lig'in 32. haftasında takımının Crystal Palace'ı sahasında 5-2 mağlup ettiği maçta 1 asist yaptı. Brezilyalı file bekçisi, Premier Lig'de bu sezon şimdiye kadar 4 asist gerçekleştirdi.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 19:00 - Güncelleme:
Ederson tarih yazmaya devam ediyor! Asistlerine bir yenisini ekledi
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İngiltere Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan kalecisi Ederson, ligdeki 7. asistine imza attı.

Manchester City'nin 31 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson, Premier Lig'in 32. haftasında takımının Crystal Palace'ı sahasında 5-2 mağlup ettiği maçta 1 asist yaptı.

Premier Lig'den paylaşılan istatistiklere göre, Manchester City'de 56. dakikada James McAtee'nin golünün asistini yapan Ederson, lig tarihinde 7. asistini kaydetti.

Brezilyalı kaleci, Premier Lig'de bu sezon şimdiye kadar 4 asist gerçekleştirdi.

Ederson'un en yakın takipçisi olan ve son olarak 2017 yılında Burnley forması giyen İngiliz kaleci Paul Robinson ise kariyerini 5 asistle tamamladı.

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