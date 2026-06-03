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Spor

Ederson transferinde mutlu son! Manchester United bitirdi

Manchester United, Atalanta'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson'un transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ3 Haziran 2026 Çarşamba 01:24 - Güncelleme:
Ederson transferinde mutlu son! Manchester United bitirdi
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Manchester United, Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson'un transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz devi, Atalanta ile bonuslar dahil 45 milyon euroluk anlaşma sağladı. Taraflar arasında tüm detaylarda uzlaşma sağlanırken transfer için resmi prosedürlerin ve sağlık kontrollerinin tamamlanması bekleniyor.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve kontratta 1 yıllık uzatma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 41 maça çıkan Ederson, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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