  • Ederson ve Mert Hakan'ın cezaları belli oldu! PFDK resmen duyurdu
Ederson ve Mert Hakan'ın cezaları belli oldu! PFDK resmen duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ederson'a 4 maç men ve para cezası verdi. Mert Hakan Yandaş ise bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2026 Perşembe 18:16
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Fenerbahçe'de kaleci Ederson ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları belli oldu.

EDERSON'UN CEZASI AÇIKLANDI

Süper Lig'de oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören kaleci Ederson'un cezası belli oldu.

PFDK, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe kalecisi Ederson'a 4 maç men cezası verdi

Ederson'a kırmızı karttan gelen 1 maçlık cezanın yanı sıra 3 maç da men ve 480.000 TL para cezası verildi. Bu kararla birlikte Brezilyalı eldiven sezonu kapattı.

MERT HAKAN'A 12 AY CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a ise 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

