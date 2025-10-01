Ederson'a milli davet

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci bekçisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi.
Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli takım kadrosunu açıkladı. Kadroda sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson da yer aldı.
Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Bento, Ederson, Hugo Souza
Defans: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Eder Militao, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhaes, Beraldo, Vanderson, Wesley
Orta saha: Andre, Bruno Guimaraes, Casemiro, Joao Gomes, Joelinton, Lucas Paqueta
Forvet: Estevao, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Junior."