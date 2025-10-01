İSTANBUL 23°C / 17°C
Spor

Ederson'a milli davet

Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Ederson, ülkesi Brezilya'nın milli takım aday kadrosuna davet aldı.

IHA1 Ekim 2025 Çarşamba 23:36 - Güncelleme:
Ederson'a milli davet
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci bekçisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi.

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli takım kadrosunu açıkladı. Kadroda sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson da yer aldı.

Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Bento, Ederson, Hugo Souza

Defans: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Eder Militao, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhaes, Beraldo, Vanderson, Wesley

Orta saha: Andre, Bruno Guimaraes, Casemiro, Joao Gomes, Joelinton, Lucas Paqueta

Forvet: Estevao, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Junior."

