  Ederson'dan gece yarısı açıklaması! ''Derbide yaşananlardan dolayı özür dilerim''
Ederson'dan gece yarısı açıklaması! ''Derbide yaşananlardan dolayı özür dilerim''

Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson, derbi sonrası yaptığı paylaşımda taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür diledi. Kırmızı kart kararına katılmadığını belirten deneyimli kaleci, hakem yönetimine tepki gösterdi ve haksızlığa uğradıklarını ifade etti.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 01:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği derbide kırmızı kart gören ve taraftarların tepkisini çeken Ederson, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HAKSIZLIĞA UĞRADIK!"

Sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Ederson "Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum.

Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum." dedi.

VAR MONİTÖR KABİNİNE ATTIĞI YUMRUK İÇİN...

Ederson açıklamasında "Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi.

Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!" ifadelerini kullandı.

