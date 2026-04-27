Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği derbide kırmızı kart gören ve taraftarların tepkisini çeken Ederson, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HAKSIZLIĞA UĞRADIK!"

Sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Ederson "Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum.

Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum." dedi.

VAR MONİTÖR KABİNİNE ATTIĞI YUMRUK İÇİN...

Ederson açıklamasında "Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi.

Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!" ifadelerini kullandı.