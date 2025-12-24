İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Ederson'un eşi çileden çıktı! Taraftarlarla sosyal medyada tartıştı

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Ederson, takımının Beşiktaş ile kupada oynadığı maçta Noel izni nedeniyle yer almamıştı. Sarı lacivertli taraftarlar, bu duruma olan öfkesini Brezilyalı eldivenin eşinin paylaştığı gönderilerin yorumlarında dile getirdi. Ederson'un eşi ise yorumlara cevap verdi.

24 Aralık 2025 Çarşamba 20:21
Ederson'un eşi çileden çıktı! Taraftarlarla sosyal medyada tartıştı
Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, izinli olması sebebiyle maçta forma giymeyen Ederson'a tepki gösterdi. Tepkiler Ederson'un eşine de yansırken, tecrübeli kalecinin eşi ise bu tepkilere kayıtsız kalmadı.

Yapılan yorumlardan birinde, "Ederson geri gelmesin, Brezilya'da kalsın" ifadeleri yer aldı.

Bu yorumların ardından Ederson'un eşi Laia Moraes, sosyal medya hesabından tepkilere yanıt verdi. Laia Moraes, "Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım; beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın" ifadelerini kullandı.

Bir başka taraftarın, "Takım burada onlarca eksikle derbide canını dişine taksın, siz orada aldığınız maaşa, gördüğünüz sevgiye ve ilgiye saygı duymadan tatilinizi rahat rahat yapın" şeklindeki yorumuna ise Laia Moraes, yine aynı cevabı verdi.

