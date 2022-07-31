Edgar Ie Süper Lig'e dönüyor

Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Ankaragücü, önceki gün TSYD Kupası'nı kazandı. Şimdiye kadar da; Lamine Diack, Mervan Yiğit, Marlon, Jese, Anastasios Chatzigiovanis, Federico Macheda, Uros Radakovic, Giorgi Beridze, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm, Pedrinho, Doğukan Kaya, Ali Sowe ve Nurullah Aslan gibi isimleri kadrosuna katan Sarı-Lacivertlilerin durmaya niyeti yok.

Başkent ekibi, bir stoper ve bir de ön liberoyu kadrosuna katabilir. Savunmadaki isim ise dikkatlerden kaçmadı. Ankaragücü'nün, son olarak Trabzonspor'da forma giyen Edgar Ie için çalışmalara başladığı belirtildi. Ankara ekibinin, 28 yaşındaki stoper ile maliyet konusunda anlaşmaya varması halinde sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

İKİSİNİ DE İSTİYORLAR

Listedeki bir diğer isim de Ibrahim Amadou. Fransız ön libero, tıpkı Edgar gibi bonservisini elinde bulunduruyor. Bu durum da Başkent temsilcisinin işini kolaylaştırıyor. 29 yaşındaki oyuncu, son olarak Metz forması giydi. Ankaragücü'nün, iki ismi de bitirmeyi hedeflediği belirtildi.