Edgar Ie, Yusuf Yazıcı transferi sırasında anlaşıldığı bonservisiyle birlikte Trabzonspor'a gönderildi.

Sporting ve Barcelona altyapılarında oynayan, Villarreal B takımında da forma giyen Edgar Ie, 2017 yazında 3.5 milyon euro bonservisle Belenenses'ten Lille'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Nantes'te kiralık geçiren Edgar, 21 resmi maçta 1380 dakika süre aldı.

(Sporx)