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Edgar Miguel Ie Trabzonspor'da

Lille, 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Miguel Ie'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.

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Edgar Ie, Yusuf Yazıcı transferi sırasında anlaşıldığı bonservisiyle birlikte Trabzonspor'a gönderildi.

Sporting ve Barcelona altyapılarında oynayan, Villarreal B takımında da forma giyen Edgar Ie, 2017 yazında 3.5 milyon euro bonservisle Belenenses'ten Lille'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Nantes'te kiralık geçiren Edgar, 21 resmi maçta 1380 dakika süre aldı.

(Sporx)

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