Edgar Miguel Ie Trabzonspor'da
Lille, 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Miguel Ie'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Edgar Ie, Yusuf Yazıcı transferi sırasında anlaşıldığı bonservisiyle birlikte Trabzonspor'a gönderildi.
Sporting ve Barcelona altyapılarında oynayan, Villarreal B takımında da forma giyen Edgar Ie, 2017 yazında 3.5 milyon euro bonservisle Belenenses'ten Lille'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Nantes'te kiralık geçiren Edgar, 21 resmi maçta 1380 dakika süre aldı.
(Sporx)
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