AA 09 Temmuz 2020 Perşembe 16:35 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 16:35

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı oyuncu Edgaras Ulanovas'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son 6 sezondur Zalgiris'te forma giyen 28 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, Litvanya ve Avrupa basketbolunun en değerli kısa forvetlerinden biri olarak kabul edilen Edgaras Ulanovas (1.99, 1992) ile 2 yıllık anlaşmaya vardı"

Edgaras Ulanovas, sarı-lacivertli takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Öncelikle bana güvendikleri ve bu fırsatı tanıdıkları için Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür etmek istiyorum. Böylesine müthiş geçmişi olan ve takımlarına tutkuyla bağlı, harika taraftarlara sahip bir kulübü temsil etmek, kariyerimde ileriye doğru atılmış bir adım olacak. Bana gönderdiğiniz tüm mesajlar için herkese çok teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren bu sevgiyi hissedebilmek çok değerli. Yakında İstanbul'da görüşeceğiz. Umarım hep birlikte birçok güzel anıya imza atacağız." ifadelerini kullandı.

EDGARAS ULANOVAS KİMDİR?



Ulanovas, kariyerinin ilk bölümünü Litvanya’da Aisciai, Triobet, Zalgiris Sabonio, Baltai ve Lietkabelis takımlarında geçirdi. Özellikle 2012-13 sezonunda Lietkabelis takımıyla adından söz ettirmeye başlayan Ulanovas, 2013-14’te ise Neptunas Klaipeda ile Eurocup tecrübesi yaşadı. Edgaras Ulanovas, 2014-15 sezonunda ülkesinin en önemli basketbol temsilcisi olan Zalgiris Kaunas’a transfer oldu. Tam altı sezon boyunca bu takımın formasını giyen Ulanovas, bu süreçte altı Litvanya Ligi, dört de Litvanya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ulanovas, 2015, 2017 ve 2020’de Litvanya Kupası finalinin MVP’si seçildi. Zalgiris, Ulanovas’ın da önemli rol oynadığı bu süreçte, EuroLeague’de iki kez play-off’a yükseldi ve 2017-18 sezonunda da Final Four oynama başarısı gösterdi.

