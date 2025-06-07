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Spor

Edin Dzeko, Bosna Hersek'i zafere taşıdı

San Marino karşısında 65 dakika gol bulamayan Bosna'yı, 62'de oyuna giren Edin Dzeko kurtardı ve ülkesine 3 puanı getirdi.

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 18:19 - Güncelleme:
Edin Dzeko, Bosna Hersek'i zafere taşıdı
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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 3. haftasında Bosna Hersek ile San Marino karşı karşıya geldi. Bilino Polje'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Bosna 1-0'lık skorla kazandı.

Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golü 66. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, 62. dakikada oyuna dahil oldu ve takımına 3 puanı getirdi.

Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ise mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Elemelere 'kusursuz' bir başlangıç yapan Bosna Hersek, 3'te 3 ile puanını 9 yaptı. San Marino ise henüz puanla tanışamadı.

Bosna Hersek, 6 Eylül'deki bir sonraki maçında San Marino'ya konuk olacak.

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