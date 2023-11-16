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Spor

Edin Dzeko Fenerbahçe'ye odaklandı! Milli takımdan affını istedi

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki Boşnak yıldızı Edin Dzeko son maçlarda yorgunluk belirtisi göstermesi nedeniyle milli takımının teknik patronundan izin istedi. Deneyimli oyuncu Bosna Hersek'in İsrail ve Lüksemburg ile yapacağı maçlarda forma giymeyerek güç toplamayı hedefliyor.

Fanatik16 Kasım 2023 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
Edin Dzeko Fenerbahçe'ye odaklandı! Milli takımdan affını istedi
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Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, ligin ilk 10 haftasında muhteşem bir performans sergiledi.

Bu süreçte sadece Başakşehir maçını boş geçen Boşnak forvet, kalan 9 karşılaşmada da skor katkısı verdi, 10 gol atıp 4 de asist yaptı. Ancak 37 yaşındaki golcü, yoğun fikstürün etkisiyle son dönemde yorgunluk belirtileri göstermeye başlamıştı.

MİLLİ TAKIMDAN AFFINI İSTEMİŞTİ

Trabzonspor maçında etkisiz kalan Dzeko, Adana Demirspor karşısında ise kendisinden beklenmeyecek şekilde birçok önemli fırsatı değerlendiremedi. Tecrübeli oyuncu, yeniden formunun zirvesine çıkmak adına Bosna Hersek Milli Takımı'nın patronu Savo Milosevic ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Dzeko, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyerek Lüksemburg ve İsrail maçları için affını istedi.

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