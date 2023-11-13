Edin Dzeko fırsatı elinin tersi ile itti!

Ligde ilk 10 maçta 10 gol, 4 asistlik muazzam bir performans ortaya koyan Edin Dzeko, son 2 karşılaşmayı ise boş geçti.

ICARDI'Yİ GEÇECEKTİ

Trabzonspor derbisinin ardından Adana Demirspor deplasmanında da ağları bulamayan Bosnalı yıldız, dün 1 gol atsaydı krallık yarışında zirveyi paylaştığı Icardi'yi geride bırakacaktı.

6 kez rakip kalede şut tehdidi oluşturan tecrübeli santrfor, bunların 4'ünde çerçeveyi buldu ancak Ertaç'ı geçemedi.

Edin Dzeko bu sezon çıktığı 12 Süper Lig maçında 10 gol, 4 asist üreterek skora katkı sağladı. En yakın rakibi Mauro Icardi ise 10 gol, 2 asist ile skora etki etti.