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Spor

Edin Dzeko fırsatı elinin tersi ile itti!

Fenerbahçe2nin Bosnalı yıldızı dün akşam oynanan Adana Demirspor maçında birçok kez gol pozisyonuna girmiş olsa da bir türlü ağları havalandıramadı. 37 yaşındaki yıldız gol krallığında zirveyi Mauro Icardi ile paylaşıyor.

13 Kasım 2023 Pazartesi 11:29 - Güncelleme:
Edin Dzeko fırsatı elinin tersi ile itti!
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Ligde ilk 10 maçta 10 gol, 4 asistlik muazzam bir performans ortaya koyan Edin Dzeko, son 2 karşılaşmayı ise boş geçti.

ICARDI'Yİ GEÇECEKTİ

Trabzonspor derbisinin ardından Adana Demirspor deplasmanında da ağları bulamayan Bosnalı yıldız, dün 1 gol atsaydı krallık yarışında zirveyi paylaştığı Icardi'yi geride bırakacaktı.

6 kez rakip kalede şut tehdidi oluşturan tecrübeli santrfor, bunların 4'ünde çerçeveyi buldu ancak Ertaç'ı geçemedi.

Edin Dzeko bu sezon çıktığı 12 Süper Lig maçında 10 gol, 4 asist üreterek skora katkı sağladı. En yakın rakibi Mauro Icardi ise 10 gol, 2 asist ile skora etki etti.

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