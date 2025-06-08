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Spor

Edin Dzeko geri mi dönüyor! Sözleşmenin detayları belli oldu

2 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan Bosnalı yıldız Edin Dzeko için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan ekibi Bologna'nın gündeminde olan Edin Dzeko ile transfer görüşmeleri devam ediyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Haziran 2025 Pazar 15:17 - Güncelleme:
Edin Dzeko geri mi dönüyor! Sözleşmenin detayları belli oldu
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Edin Dzeko, Fenerbahçe'yle kontratının sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan deneyimli forvetin yeni adresi bir kez daha Serie A olabilir.

İtalya'da daha önce Inter ve Roma formalarını giyen Dzeko'yla bir diğer Serie A ekibi Bologna ilgileniyor. Nicolo Schira'nın haberine göre Bologna, Dzeko'ya bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

SERIE A'YA GERİ DÖNEBİLİR

Haberde taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Dzeko, teklifi kabul ederse iki sezonluk aranın ardından Serie A'ya dönecek.

Dzeko, 2015'te kiralık olarak imza attığı Roma'ya ertesi sezon bonservisiyle transfer olmuştu.

Deneyimli golcü, 2021'de ise Inter'le sözleşme imzalarken kontratının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'yle anlaştı.

PERFORMANSI

Sarı-lacivertli takımda geçirdiği iki sezonda 99 maça çıkan Dzeko, 46 kez ağları havalandırırken 18 asist kaydetti.

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