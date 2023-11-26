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Spor

Edin Dzeko gol hasretine son vermek istiyor

Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko, Fatih Karagümrük maçında gol orucunu bozmak istiyor. 347 yaşındaki yıldız forvet en son gollerini Pendikspor maçında kaydetmişti.

26 Kasım 2023 Pazar 10:08 - Güncelleme:
Edin Dzeko gol hasretine son vermek istiyor
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Konferans Ligi'ndeki Ludogorets deplasmanında yedek bekleyen, Adana Demirspor karşılaşmasında formasına kavuşan Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Karagümrük karşısında gol orucuna son vermek istiyor.

Süper Lig'de Kadıköy'de 3-2 kaybedilen Trabzonspor ve Adana deplasmanında gol atamayan Boşnak yıldız, bu sezon 16 resmi maçta 6 asist ve 12 golle oynadı. 37 yaşındaki forvet, ligde 12 karşılaşmada 10 gole (3 de asisti var) ulaştı ve krallık yarışında yer alıyor.

Süper Lig'deki son gollerini 5-0 kazanılan Pendik maçında hattrick yapan Boşnak forvet, bu akşam Karagümrük karşısında yeniden gol sevinci yaşamayı amaçlıyor.

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