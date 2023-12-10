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Spor

Edin Dzeko gol krallığında zirve yarışını sürdürüyor

Beşiktaş'a karşı fileleri sarsan Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko, ligde gol krallığında Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

IHA10 Aralık 2023 Pazar 00:30 - Güncelleme:
Edin Dzeko gol krallığında zirve yarışını sürdürüyor
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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Beşiktaş maçında attığı golle Süper Lig'de gol sayısını 12'ye çıkarırken, bu sezonki 14. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette önemli rol oynarken üst üste iki lig maçında gol kaydetmeyi başardı. 37 yaşındaki futbolcu, 10. dakikada Tadic'in asistinde takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Dzeko, Süper Lig'deki 15 maçın tamamında forma giyerken 2 kez de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 14' yükseltti. Öte yandan Dzeko, ligde gol krallığında Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko, 90. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

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