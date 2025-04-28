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Spor

Edin Dzeko haftalar sonra golle tanıştı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de Edin Dzeko, haftalar sonra golle buluştu.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2025 Pazartesi 09:40 - Güncelleme:
Edin Dzeko haftalar sonra golle tanıştı
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Kayserispor maçına yedek kulübesinde başlayan Edin Dzeko, cumartesi akşamı Gaziantep FK deplasmanında ise formayı En-Nesyri'den geri aldı.

11'de sahaya çıkan Boşnak yıldız, saha içindeki performansını bir de golle süsleyerek 3-1'lik galibiyetin baş mimarlarından oldu.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligdeki gol sayısını böylece 13'e yükseltmeyi başardı. Dzeko, toplamda ise gol sayısını bu sezon 20'ye çıkardı.

Dzeko, Antep deplasmanında attığı golün yanı sıra Youssef En-Nesyri'nin kazandığı penaltıda da ortayı yapan isimdi.

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