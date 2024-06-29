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Spor

Edin Dzeko, Hırvat devine imza atıyor!

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko'nun, Hırvatistan ekiplerinden Hajduk Split'e transfer olacağı öne sürüldü.

29 Haziran 2024 Cumartesi 00:41 - Güncelleme:
Edin Dzeko, Hırvat devine imza atıyor!
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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TEKLİFİ RESMEN KABUL ETTİ

İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre; Edin Dzeko, Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul etti.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde; Dzeko'nun Hırvat ekibine transfer olmak için tüm şartları kabul ettiği ifade edilirken, Boşnak yıldızın Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.

SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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