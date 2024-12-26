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Spor

Edin Dzeko için kritik açıklama: 10 yıl daha tutmak istiyorlar

Hırvat futbolcu Ivan Rakitic, Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko ile ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Aralık 2024 Perşembe 19:30 - Güncelleme:
Edin Dzeko için kritik açıklama: 10 yıl daha tutmak istiyorlar
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Ülkesinin takımlarından Hajduk Split'te forma giyen Ivan Rakitic, Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Boşnak futbolcuyu uzun süre takımda tutmak istediklerini öyleyen Hırvat yıldız, şu açıklamayı yaptı;

"MOURINHO VE ALİ KOÇ, DZEKO'YU 10 YIL TUTMAK İSTİYOR"

"Edin Dzeko onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Onu uzun yıllardır tanıyorum. Gittikçe gençleşiyor gibi görünüyor. Jose Mourinho ve Fenerbahçe başkanının onu bir 10 yıl daha tutmak istemelerini anlıyorum."

RAKITIC'İN PERFORMANSI

Schalke, Sevilla ve Barcelona gibi büyük kulüplerde de forma giyen Rakitic, Hajduk Split'te bu sezon çıktığı 20 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

EDIN DZEKO'NUN PERFORMANSI

Manchester City, Roma ve Inter gibi dev kulüplerde top koşturan Dzeko ise bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 14 gol attı ve 3 asist yaptı.

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