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Spor

Edin Dzeko ilkin peşinde! Türkiye'deki ilk derbi golü için sabırsızlanıyor

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldız Edin Dzeko, Fenerbahçe forması ile çıktığı ilk Trabzonspor derbisinde gol sevinci yaşamadı. 37 yaşındaki deneyimli golcü kariyeri boyunca attığı derbi gollerine Beşiktaş karşısında da devam etmek istiyor. Edin Dzeko'nun bu akşam derbide sergileyeceği performans merak konusu oldu. İşte detaylar...

9 Aralık 2023 Cumartesi 09:54 - Güncelleme:
Edin Dzeko ilkin peşinde! Türkiye'deki ilk derbi golü için sabırsızlanıyor
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Edin Dzeko, bu akşamki derbide doğal olarak Fenerbahçe'nin en büyük gol silahı konumunda. 37 yaşındaki forvet, uzun süren suskunluğunu geçen hafta Sivas filelerini sarsarak bozup, moral bulmuştu. Boşnak yıldız şimdi gözünü Beşiktaş mücadelesine çevirdi. Edin Dzeko, kariyeri boyunca Almanya, İngiltere ve İtalya'da bu tarz birçok büyük maça çıktığı, attığı gollerle yıldızlaştı.

BAYERN&DORTMUND'A 8 GOL

Dünyaca ünlü forvet, Wolfsburg forması giydiği dönemde Bayern Münih'e karşı görev yaptığı 8 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Dzeko'nun 7 Dortmund müsabakasındaki karnesi ise 4 gol, 1 asist oldu. Ardından Manchester City'ye imza atan Boşnak oyuncu, 7 Manchester Derbisi'nde 5 defa fileleri sarstı, 1 golün de pasını verdi. İngiltere'de oynarken Liverpool'a karşı 11 maçta 3 gol 1 asistle, 6 Tottenham maçında ise 6 gol 3 asistle oynadı.

TÜRKİYE'DE İLK PEŞİNDE

Edin Dzeko, İtalya macerasında ise Roma ve İnter formaları giydi. Dünyaca ünlü golcü, bu iki ekiple Milan'a karşı 19 kez rakip olup 8 gol, 1 asistlik katkı verdi. Dzeko, 18 Juventus mücadelesinde 3 golün yanı sıra 2 de asist yaptı.

Trabzonspor mücadelesini boş geçen yıldız forvet, Türkiye'deki derbi hesabını da bu akşam Beşiktaş karşısında açmak istiyor.

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