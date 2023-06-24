Edin Dzeko: Kararımın ne kadar doğru olduğunu gördüm

Türkiye'de yeni sezon öncesi Fenerbahçe, bir dünya yıldızı olan Edin Dzeko'yu önceki gün resmen kadrosuna kattı. İtalyan ekibi Inter'le sözleşmesinin bitmesinin ardından Dzeko, Sarı Lacivertliler'le yaptığı görüşmeler sonunda 2 yıllık kontrata imzasını attı. Sağlık kontrollerinin ardından tesisleri gezen ve Ülker Stadı'nı yakından inceleyen Dzeko, iddialı açıklamalar yaptı.

"KARARIMIN NE KADAR DOĞRU OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Kanarya'nın, Süper Lig'de uzun yıllardır (En son 2014) özlemini çektiği şampiyonluğa kavuşturmak isteyen Boşnak golcü, "Sonunda buradayım. Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe'nin büyük kulüp olduğunu biliyorum. Buraya geldiğim kısa sürede kararımın ne kadar doğru olduğunu gördüm" diye konuştu.

"Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Her maçta, her idmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım" diyen 37 yaşındaki futbolcu, "Benim karakterimde en önemli şey maç kazanmaktır. Bunu benden fazla isteyenin çıkacağını zannetmiyorum. Rakibin gücü beni fazla ilgilendirmez. Sadece benim gol atmamın yanında takımımın da gol atmasını isterim. Çünkü önemli olan kazanmaktır. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Yıldız golcü son olarak, "Taraftarlarla buluşacağım günü ise merakla bekliyorum. Tatilin ardından tamamen Fenerbahçe'nin başarısına odaklanacağım" ifadelerini kullandı.

TEK RAKİBİ RONALDO!

Edin Dzeko, Avrupa'nın beş büyük liginin en az üçünde (Premier Lig, La Liga, Serie A) Cristiano Ronaldo ile birlikte 50 gol barajına ulaşan iki oyuncudan biri oldu. Yıldız futbolcu, Serie A'da 107, Bundesliga'da 66 ve Premier Lig'de ise 50 kez fileleri havalandırdı.